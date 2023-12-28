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12:47 (мск), источник: m24.ru

Врач посоветовал начинать новогоднее застолье до полуночи

По словам гастроэнтеролога, лучше всего приступать к горячему блюду в 22:00.

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Источник: РИА "Новости"

Новогодний ужин после полуночи может навредить здоровью, предупредил гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Его цитирует «Газета.ру».

«Во многих семьях из поколения в поколение передается традиция: весь день 31 декабря посвятить готовке, почти ничего не есть, а в новогоднюю ночь сесть за стол ближе к полуночи и приступать к еде сразу после боя курантов», — отметил он.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что это приведет к плохому самочувствию. Врач отметил, что могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, а затем и с лишним весом, добавил он.

По словам Белоусова, лучше всего начинать застолье в 22:00. Он рекомендовал приступать к горячему именно в это время, а после боя курантов переходить на фрукты, свежие овощи и салаты без майонеза.

«Положите в тарелку понемногу любой еды, а затем на протяжении всего застолья ограничьтесь именно этой порцией, не подкладывайте больше ничего», — посоветовал врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что для снижения калорийности салата селедка под шубой, являющегося распространенным блюдом на новогоднем столе, необходимо заменить стандартную селедку на малосоленую, а также использовать вместо майонеза сметану. Кроме того, она посоветовала картошку заменить яблоками.

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