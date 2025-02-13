Врач посоветовал избегать сочетания крепкого алкоголя с десертами

По мнению врача, прежде всего, стоит избегать употребления любого крепкого алкоголя в паре со сладкими блюдами. В этом случае, по словам психиатра-нарколога, «спиртной напиток “бьет” не только по мозгу и ЖКТ, но и резко поднимает уровень сахара в крови, повышая нагрузку на поджелудочную железу». При сочетании крепких напитков с жирной пищей возникает другая проблема — под удар попадает желчный пузырь и печень. «Организму сложно переварить и тяжелую пищу, и алкоголь одновременно. Поэтому романтический вечер может быстро “перестать быть томным” и закончиться на приеме у врача», — прокомментировал Холдин. Он считает, что «безопасных доз не существует». Врач посоветовал отдать предпочтение свежим и приготовленным овощам, фруктам, сырам, нежирной рыбе, птице.
В небольших дозах алкоголь действует как стимулятор, снимая мышечное напряжение и расслабляя. При увеличении дозы он, наоборот, становится депрессантом, угнетающим психику, рассказал «РБК Вино» руководитель Института практической социальной психологии, социальный психолог кандидат психологических наук Александр Шахов. Также при чрезмерном употреблении алкоголь негативно действует и на некоторые внутренние органы. Исследователи Национального института по злоупотреблению алкоголем и алкоголизму, входящего в систему Национальных институтов здравоохранения США, выделяют десять основных систем, наиболее подверженных негативному влиянию алкоголя. Например, сердце, печень, поджелудочная железа, легкие и другие.