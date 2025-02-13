Врач посоветовал избегать сочетания крепкого алкоголя с десертами

По мнению врача, прежде всего, стоит избегать употребления любого крепкого алкоголя в паре со сладкими блюдами. В этом случае, по словам психиатра-нарколога, «спиртной напиток “бьет” не только по мозгу и ЖКТ, но и резко поднимает уровень сахара в крови, повышая нагрузку на поджелудочную железу». При сочетании крепких напитков с жирной пищей возникает другая проблема — под удар попадает желчный пузырь и печень. «Организму сложно переварить и тяжелую пищу, и алкоголь одновременно. Поэтому романтический вечер может быстро “перестать быть томным” и закончиться на приеме у врача», — прокомментировал Холдин. Он считает, что «безопасных доз не существует». Врач посоветовал отдать предпочтение свежим и приготовленным овощам, фруктам, сырам, нежирной рыбе, птице.