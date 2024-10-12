Врач посоветовал есть суп и пить рассол при похмелье

«Существует популярное мнение, что употребление сливочного масла или сырого яйца перед застольем поможет предотвратить похмелье. Эти продукты действительно обволакивают стенки желудка и замедляют всасывание алкоголя, но это не решает проблему в корне. Куда более эффективно предотвратить похмелье можно, если употреблять качественный алкоголь в умеренных количествах и не на голодный желудок», — сказал он.
Врач отметил, что на утро после вечера с выпивкой лучше не есть тяжелую и жирную пищу. Организм перегружен, не стоит плотно завтракать. Вместо этого лучше выпить много воды, чтобы помочь организму восстановить водно-солевой баланс. Например, легкие супы будут гораздо полезнее жирных блюд, а также помогут поддержать гидратацию.
«Многие считают, что кофе помогает от похмелья, но это заблуждение. Кофеин может усилить тошноту и способствовать дальнейшему обезвоживанию, что ухудшит самочувствие. Вместо кофе лучше пить минеральную воду, рассол, чай или компот, которые помогут восполнить потерю жидкости и электролитов», — объяснил гастроэнтеролог.
По его словам, похмелье может стать следствием не только количества спиртного, но и его качества. Потребление суррогатного алкоголя или напитков с высоким содержанием примесей — виски или коньяк — увеличивает риск сильного похмелья. Важно, чтобы спиртное было качественным.
«Контрастный душ тоже может помочь, но только тем, у кого нет проблем с сосудами. Важно не переусердствовать, так как слишком горячий или холодный душ может вызвать резкие скачки давления и ухудшить самочувствие. Лучшим решением будет отдых, свежий воздух и большое количество жидкости», — подчеркнул Неронов.
Специалист уточнил, что использование обезболивающих и противорвотных средств для борьбы с похмельем стоит рассматривать с осторожностью. Такие лекарства, как аспирин, могут помочь снять головную боль, но принимать их стоит после легкого завтрака и ни в коем случае не совмещать с алкоголем. Прием таблеток перед сном или на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой желудка и ухудшить состояние.
«Рассол не зря является одним из самых популярных методов. Он помогает вернуть водно-солевой баланс и уменьшить обезвоживание. Важно только помнить, что лучше всего помогает предотвратить похмелье осознанное умеренное потребление алкоголя», — добавил врач.
В конце августа главный врач санатория «Дон» Анна Солдатенкова рассказала «Известиям» об опасности алкоголя для пожилых людей. Она предупредила, что его употребление для этой категории граждан может привести к ухудшению когнитивных функций, что провоцирует нарушение памяти, снижение концентрации и увеличение риска деменции.