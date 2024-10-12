Врач посоветовал есть суп и пить рассол при похмелье

Специалист уточнил, что использование обезболивающих и противорвотных средств для борьбы с похмельем стоит рассматривать с осторожностью. Такие лекарства, как аспирин, могут помочь снять головную боль, но принимать их стоит после легкого завтрака и ни в коем случае не совмещать с алкоголем. Прием таблеток перед сном или на голодный желудок может вызвать раздражение слизистой желудка и ухудшить состояние.