Врач порекомендовала не садиться на диету весной

«Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных. Конечно, должны быть полезные жиры, привносящие в наш организм витамины А, Е — крайне необходимые для поддержания нашего иммунитета. Кроме того, жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии», — добавила собеседница агентства.