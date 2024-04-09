Врач порекомендовала не садиться на диету весной

«Самое главное весной — есть, потому что многие, особенно наши красивые девушки, хотят стать еще красивее, готовятся к лету, поэтому отказываются от еды и переходят на полуголодное питание. Никаких диет в этот период не желательно использовать», — рассказала Королева.
Врач отметила, что потребности организма весной кратно увеличиваются, и питание должно быть разнообразным.
«Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных. Конечно, должны быть полезные жиры, привносящие в наш организм витамины А, Е — крайне необходимые для поддержания нашего иммунитета. Кроме того, жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии», — добавила собеседница агентства.