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Врач порекомендовала не садиться на диету весной

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Садиться на диету весной нежелательно, так как потребности организма в этот период кратно увеличиваются, сообщила РИА Новости врач-диетолог Маргарита Королева.

Источник: Freepik

«Самое главное весной — есть, потому что многие, особенно наши красивые девушки, хотят стать еще красивее, готовятся к лету, поэтому отказываются от еды и переходят на полуголодное питание. Никаких диет в этот период не желательно использовать», — рассказала Королева.

Врач отметила, что потребности организма весной кратно увеличиваются, и питание должно быть разнообразным.

«Должны быть источники белка, как животного, так и растительного происхождения. Должны быть источники углеводов, как простых, так и сложных. Конечно, должны быть полезные жиры, привносящие в наш организм витамины А, Е — крайне необходимые для поддержания нашего иммунитета. Кроме того, жиры формируют липидную мантию для каждой клетки, поддерживают иммунный статус и являются неотъемлемым источником энергии», — добавила собеседница агентства.