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Врач Поляков рассказал о причинах повышенного аппетита

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал о причинах повышенного аппетита.

Источник: Freepik

«Чаще всего аппетит — это психологическое понятие», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, тревога или потеря близкого человека побуждают заедать и запивать переживания.

«В нашем мозге часто бывает так, что какие-то реакции связываются друг с другом. Допустим, у человека мог сформироваться рефлекс, что еда — это радость, отдых, поощрение или способ уделить время себе», — сказал Поляков.

Эндокринолог отметил, что для контроля аппетита необходимо пройти когнитивно-поведенческую терапию и психотерапию пищевого поведения.

«Еда должна быть по сути лекарством, то есть потребляться ровно в том количестве, которое необходимо для восполнения дефицита энергии, аминокислот, витаминов и так далее», — добавил врач.

Ранее глава меддепартамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила важность приёма витамина D в осенне-зимний период.