Врач подсказала простой способ предотвратить похмелье

Кроме того, врач отметила, что некоторые алкогольные напитки, такие как красное вино и темное пиво, имеют противовоспалительное воздействие на организм. По ее словам, растительные компоненты в этих напитках, попадая в толстый кишечник, расщепляются там на полезные элементы. Правда, положительный эффект можно получить, если выпить не более одного-двух бокалов, предупредила Росси.