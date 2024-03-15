Врач поделился привычками для улучшения качества сна

«Не пожалейте денег на качественный матрас, подушку и одеяло, а еще не забудьте о комфортном постельном белье. Последнее лучше всего выбирать на ощупь. Ортопедические подушка и матрас поддерживают позвоночник во время сна и обеспечивают их максимальное восстановление без зажимов и болей. Помните и о поддержании комфортной температуры во время сна. На это может повлиять материал постельного белья: например, сатин помогает согреться зимой, но дарит приятную прохладу в теплое время года», — посоветовал Ильин.