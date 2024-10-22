Врач перечислила самые полезные комнатные растения

Терапевт отметила, что такие растения, как лимон, мандарин и апельсин, отлично насыщают воздух полезными веществами и делают его неблагоприятным для размножения вирусов и бактерий. Хвойные деревья, такие как пихта и можжевельник, богаты эфирными маслами с антисептическими свойствами, которые, испаряясь, значительно улучшают качество воздуха в доме.