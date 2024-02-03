Врач перечислила продукты для хорошего настроения

По словам врача-терапевта, врача-гастроэнтеролога «СберЗдоровье» Дарьи Утюмовой, настроение улучшают нейротрансмиттеры. Это биологически активные химические вещества, которые воздействуют на центральную нервную систему. К таким веществам относятся серотонин, дофамин, эндорфин, триптофан, норэпинефрин. Благодаря им человек чувствует прилив жизненных сил и положительных эмоций. Содержание нейротрансмиттеров в организме может снижаться, например, при стрессе, недостатке сна и отдыха, нарушении питания или его несбалансированности.
«Курица и говядина содержат аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень допамина и норэпинефрина. Эти вещества повышают настроение, улучшают концентрацию внимания и память. Кроме того, эти виды мяса содержат много витамина В12. Он помогает справляться со стрессом. Железо, которое также присутствует в большом количестве в красном мясе, насыщает организм кислородом, что способствует нашей активности в течение всего дня. Рыба жирных сортов — форель, лосось, тунец — является источником полиненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают повышение уровня кортизола — гормона стресса. Такие сорта рыбы также содержат витамины группы В и магний, что помогает оперативно адаптироваться в стрессовых ситуациях и улучшает концентрацию внимания», — сказала Утюмова.
Орехи также богаты витаминами группы В и полиненасыщенными жирными кислотами, добавила она. Темный шоколад с содержанием какао бобов более 75% является природным антиоксидантом. Он содержит аминокислоту тирозин, которая превращается в дофамин — гормон, стимулирующий центры удовольствия в мозге. Еще горький шоколад содержит триптофан, который снижает уровень кортизола.
30 января исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что в борьбе с бессонницей помогут: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи — они содержат триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина (гормона сна); миндаль — содержит магний, который также способствует выработке мелатонина; овсянка — может быть полезна благодаря своему высокому содержанию магния, еще лучше — запаренный овес; лосось — богат омега-3 жирными кислотами, которые могут влиять на качество сна.