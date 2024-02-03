Врач перечислила продукты для хорошего настроения

«Курица и говядина содержат аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень допамина и норэпинефрина. Эти вещества повышают настроение, улучшают концентрацию внимания и память. Кроме того, эти виды мяса содержат много витамина В12. Он помогает справляться со стрессом. Железо, которое также присутствует в большом количестве в красном мясе, насыщает организм кислородом, что способствует нашей активности в течение всего дня. Рыба жирных сортов — форель, лосось, тунец — является источником полиненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают повышение уровня кортизола — гормона стресса. Такие сорта рыбы также содержат витамины группы В и магний, что помогает оперативно адаптироваться в стрессовых ситуациях и улучшает концентрацию внимания», — сказала Утюмова.