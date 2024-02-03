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Врач перечислила продукты для хорошего настроения

Ежегодно 4 февраля отмечается международный День хорошего настроения. К этому дню онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов «СберМаркет» и медицинская компания «СберЗдоровье» составили рейтинг продуктов, влияющих на повышение настроения и получение положительных эмоций. Стоимость такого набора составила 474 рубля, рассказали эксперты «Известиям».
Источник: Freepik

По словам врача-терапевта, врача-гастроэнтеролога «СберЗдоровье» Дарьи Утюмовой, настроение улучшают нейротрансмиттеры. Это биологически активные химические вещества, которые воздействуют на центральную нервную систему. К таким веществам относятся серотонин, дофамин, эндорфин, триптофан, норэпинефрин. Благодаря им человек чувствует прилив жизненных сил и положительных эмоций. Содержание нейротрансмиттеров в организме может снижаться, например, при стрессе, недостатке сна и отдыха, нарушении питания или его несбалансированности.

Наиболее важные продукты, которые способствуют улучшению настроения, — курятина и говядина, рыба жирных сортов (форель, лосось, тунец), морская капуста, бананы, орехи, темный шоколад, овсяная и гречневая каши, сельдерей. Врач рекомендует к ежедневному употреблению на выбор: 150−200 г курицы, 150−180 г говядины, 140−200 г рыбы, 50 г морской капусты, 300 г (2−3 шт) бананов, 30 г орехов, 30 г темного шоколада, 100 г гречневой каши, 150 г сельдерея. Напитки, влияющие на улучшение настроения, — зеленый чай, вода с лимоном, имбирный чай, гранатовый сок, какао и кофе.

«Курица и говядина содержат аминокислоту тирозин, которая увеличивает уровень допамина и норэпинефрина. Эти вещества повышают настроение, улучшают концентрацию внимания и память. Кроме того, эти виды мяса содержат много витамина В12. Он помогает справляться со стрессом. Железо, которое также присутствует в большом количестве в красном мясе, насыщает организм кислородом, что способствует нашей активности в течение всего дня. Рыба жирных сортов — форель, лосось, тунец — является источником полиненасыщенных жирных кислот, которые предотвращают повышение уровня кортизола — гормона стресса. Такие сорта рыбы также содержат витамины группы В и магний, что помогает оперативно адаптироваться в стрессовых ситуациях и улучшает концентрацию внимания», — сказала Утюмова.

Орехи также богаты витаминами группы В и полиненасыщенными жирными кислотами, добавила она. Темный шоколад с содержанием какао бобов более 75% является природным антиоксидантом. Он содержит аминокислоту тирозин, которая превращается в дофамин — гормон, стимулирующий центры удовольствия в мозге. Еще горький шоколад содержит триптофан, который снижает уровень кортизола.

30 января исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала «Известиям», что в борьбе с бессонницей помогут: чай из ромашки, мелиссы и мяты; теплое молоко с медом; бананы и брокколи — они содержат триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина (гормона сна); миндаль — содержит магний, который также способствует выработке мелатонина; овсянка — может быть полезна благодаря своему высокому содержанию магния, еще лучше — запаренный овес; лосось — богат омега-3 жирными кислотами, которые могут влиять на качество сна.