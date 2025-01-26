Врач перечислил симптомы дефицита железа в организме

Железо выполняет множество ключевых функций. Оно входит в состав гемоглобина, который отвечает за транспорт кислорода из легких к тканям и органам, пояснил собеседник издания. Также железо участвует в работе иммунной системы, процессах клеточного дыхания и обмена веществ. Его дефицит приводит к нехватке кислорода в тканях и нарушению обменных процессов, повышенной утомляемости, снижению работоспособности. Нередко он вызывает железодефицитную анемию — состояние, при котором кровь не может переносить кислород в достаточном количестве, добавил он.