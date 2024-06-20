Врач перечислил самые зажатые мышцы в теле

Как расслабить. Эффективный способ расслабления для большинства мышц — постизометрическая релаксация (ПИР). Ее используют и для постзатылочных мышц. Для этого затылок охватывают руками и сначала шесть-восемь секунд напрягают, слегка надавливая с постоянной силой назад и вниз, удерживая ладони на одном месте. Затем надо медленно потянуть руками вверх — к потолку. Мышцы на несколько секунд фиксируют в растянутом состоянии, а потом опять напрягают, удерживая затылок уже в новом положении. Затем надо повторить все упражнение. Обычно для снятия напряжения достаточно трех-пяти циклов.