Врач перечислил причины снижения либидо у женщин

Что влияет на снижение женской сексуальности
Один из главных стереотипов по поводу либидо у женщин связан с тем, что оно якобы приглушается комбинированными оральными контрацептивами (КОК), и в обмен на планирование беременности девушка получает нежелание заниматься сексом. По данным систематического обзора на основе 36 исследований с 1978 по 2011 годы, 15% женщин, принимающих КОК, действительно сообщали о снижении сексуального желания.
Однако самый крупный на сегодняшний день метаанализ, опубликованный в 2020 году, не установил прямой связи между использованием КОК и риском реализации сексуальной дисфункции. Дело в том, что примерно те же 15% женщин жаловались на снижение либидо и в контрольных группах — тех, кто не использовал контрацепцию. А это значит, что факторов, «подрезающих» желание, больше — и они многоаспектнее.
По наблюдениям Мекана Оразова, существует три наиболее распространенных фактора, негативно влияющих на женскую сексуальность.
1. Рост заболеваемости эндометриозом
Профессор называет эндометриоз «болезнью отличниц», намекая на психологический типаж тех, у кого она диагностируется чаще всего. При этом заболевании ткани эндометрия (внутренней оболочки матки) разрастаются за пределы матки. И если нормальные клетки эндометрия исторгаются из организма во время менструаций, то аномальные задерживаются в организме — и провоцируют боли, образование кист и другие последствия. Боль — ведущая причина сексуальной дисфункции у женщин, страдающих эндометриозом.
2. Тревожность и депрессия
Повышенная тревожность, даже если она не направлена на сексуальную сферу, также сказывается на желании. А о таком побочном эффекте некоторых антидепрессантов, как снижение либидо, известно давно — и ни один метаанализ пока не опроверг эту причинно-следственную связь.
3. Рост числа пациенток с поликистозом яичников
По данным ВОЗ, он встречается у 8−13% женщин репродуктивного возраста и выступает ведущей причиной бесплодия — в большинстве случаев при этом оставаясь не диагностированным. Среди симптомов этого заболевания фигурируют акне, повышение массы тела, облысение по мужскому типу — и все это отрицательно сказывается на восприятии собственного тела. А откуда взяться высокому либидо, если отражение в зеркале вызывает ужас и слезы?
Как контрацептивы влияют на качество жизни женщин
Любая проблема в репродуктивной системе (миома, эндометриоз, бактериальный вагиноз, синдром поликистозных яичников и другие), конечно, сказывается не только на психологическом состоянии. У женщин с перечисленными диагнозами сексуальная дисфункция широко распространена, и своевременное лечение заболеваний, конечно, может улучшить состояние интимной сферы. Кроме того, позитивно влияет на либидо и удовлетворенность в сексе правильно подобранный контрацептив.
В 2024 году в России проведено исследование, которое оценило сексуальную функцию и качество жизни женщин, использующих КОК на основе эстетрола и дроспиренона. Такой КОК впервые был зарегистрирован в нашей стране в 2022 году, и предыдущие исследования выявили, что эти действующие вещества связаны с низким риском развития тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний, а также с избирательным действием на ткани молочной железы.
Новая публикация подтверждает благоприятный профиль таких КОК в контексте сексуальной функции и качества жизни у женщин.
Контрацепция, которая не влияет на либидо, но при этом является высокоэффективной (индекс Перля у эстетрола и дроспиренона — 0,23 и 2,65 соответственно, что означает общую эффективность КОК на уровне 99,61%), помогает современной женщине реализоваться во всех сферах.
«Женщина XXI века, кроме реализации репродуктивной функции, уделяет не меньшее внимание профессиональному росту и продвижению по “социальным лифтам”. Исходя из этого в настоящий момент мы наблюдаем существенный сдвиг средних показателей возраста рождения первого ребенка, который произошел за крайне небольшой срок. Так, по данным статистического анализа, средний возраст матери при рождении первенца повысился с 19 до 25−27 лет с середины 1990-х и до настоящего времени соответственно», — отмечают авторы новейшего исследования.
«Нигде в мире, даже в Африке, нет тенденции на многодетность. Среднее число детей в России — 1,42 на семью, и в этом плане мы не сильно отличаемся от всего мира. Борьба с ожирением, которое сегодня стало более частым фактором смертности, чем полвека назад — голод, сделает для демографии больше, чем борьба с абортами», — подчеркнул эксперт.
И ощущение свободы в сексе — то, что стимулирует гораздо лучше, нежели принуждение и призывы: «Рожай, рожай!» Научные данные — на стороне свободы.