Врач перечислил причины снижения либидо у женщин

Однако самый крупный на сегодняшний день метаанализ, опубликованный в 2020 году, не установил прямой связи между использованием КОК и риском реализации сексуальной дисфункции. Дело в том, что примерно те же 15% женщин жаловались на снижение либидо и в контрольных группах — тех, кто не использовал контрацепцию. А это значит, что факторов, «подрезающих» желание, больше — и они многоаспектнее.