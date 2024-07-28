Врач перечислил опасности холодного душа

Специалист отметил, что обливание холодной водой или купание в ней может быть действительно полезным способом борьбы со стрессом. Также холодный душ помогает взбодриться, поднимает настроение и придает энергию. Однако, по словам врачей, температурный шок может перегрузить сердечно-сосудистую систему, а также повысить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и дыхания.