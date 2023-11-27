Врач отметил влияние отказа от постельного режима на осложнения ОРВИ

«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, это первое, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения», — цитирует врача «Газета.Ru».

Мифтахова уточнила, что если не соблюдать постельный режим во время гриппа и ОРВИ, то растут риски развития как бронхита, ангины, отита, так и ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний. Терапевт уточнила, что во время постельногго режима снижается распространение вирусной инфекции.

«При неосложненном ОРВИ изоляция необходима первые 5−7 дней. При нормализации самочувствия и температуры можно возвращаться в коллектив. При осложненном ОРВИ сроки изоляции определяются длительностью терапии и исчезновением основных симптомов. Остаточные явления (остаточный кашель, насморк) могут длиться до 4 недель, это не повод оставаться дома, так как выделения вируса в этот период уже не происходит», — добавила специалист.

В период выздоровления во время возвращения к привычной нагрузке у пациента может возникнуть одышка, появиться слабость и потливость, поэтому надо адекватно восстанавливать физическую активность.

«Начинать необходимо с горизонтальной активности (сидячий велосипед, упражнения на коврике), и только потом, со временем, вертикализироваться», — сказала она.

К тренировкам в зале можно вернуться через пять дней после выздоровления от легкого ОРВИ, после тяжелого течения вирусной инфекции необходимы до трех недель, заключила врач.

Ранее, 15 ноября, врач-педиатр, детский нефролог «СМ-Клиника» для детей, к.м.н. Татьяна Кузнецова в разговоре с «Известиями» назвала самые распространенные сезонные детские инфекции в этом году. На первом месте по частоте и распространенности, по ее словам, стоит микоплазменная инфекция.