Врач отметил опасность избытка витамина D для здоровья

«Существует мнение об опасности и даже токсичности витамина D. Оно связано с тем, что витамин способствует усвоению кальция, и избыток кальция в крови может быть небезопасен, если человек испытывает дефицит ещё двух важных веществ: витамина К2 и магния. Поэтому безопаснее всего принимать витамин D в сочетании с этими веществами», — отметил врач.
По его словам, в последние 10—15 лет стало известно, что витамин D — «предшественник важнейшего гормона, который влияет на все клетки организма и в том числе управляет выработкой энергии».
«Этот гормон (активная форма витамина D) называется “кальцитриол”, и он играет важную роль в здоровье митохондрий — главного источника энергии в клетке. При недостатке витамина D в первую очередь нарушается работа “энергозатратных” органов и тканей: нервной системы, иммунной системы, эндокринной системы. Поэтому так важно поддерживать оптимальный уровень витамина», — подчеркнул он.
Врач отметил, что осенью недостаток солнца снижает уровень витамина D и это является источником стресса.
«Если человек уже находится в состоянии дефицита жизненно важных питательных веществ, то с приходом осени нередко происходит сбой. У кого-то это простуда или обострение хронической инфекции, у кого-то сезонная депрессия, у кого-то обострение проблем с желудком или повышение артериального давления… Если вы регулярно принимаете витамин D, то имеет смысл периодически проверять его уровень в крови», — рассказал врач.
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