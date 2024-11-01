Врач оценил связь группы крови с заболеваемостью раком

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты научного анализа, из которого следует, что люди с первой группой крови обладают повышенной защитой от различных заболеваний, в том числе и таких серьезных, как рак и деменция.
«Это всё глупости. Большинство людей имеют первую группу крови и болеют раком, в год в России более 600 тыс. пациентов впервые встречаются с раковыми заболеваниями», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».
Румянцев добавил, что сравнение групп крови производилось всегда.
«Раньше считали, что группа крови — это генетическая принадлежность, поэтому брали и оценивали их частоту и распространение в определенных заболеваниях. Но сейчас для определенных заболеваний есть чистые генетические маркеры, и группа крови не используется в практике в их качестве», — заключил врач.
30 октября доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман поделился с «Известиями» интересными фактами о крови.
По его словам, несмотря на то что на сегодняшний день нет научных доказательств влияния крови на характер, в Японии просят указывать свою группу в анкете некоторых приложений для знакомств. Считается, что обладатели первой группы — беззаботные и добродушные, второй — серьезные и надоедливые. Людям с третьей группой японцы рекомендуют заниматься творчеством — они любознательны и креативны. А обладателей четвертой группы считают двуличными, спокойными и хладнокровными.
Ранее, 18 октября, врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин рассказал о признаках рака легких. Врач отметил, что появление крови — это первое, что должно насторожить, передает RT.