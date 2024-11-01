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Врач оценил связь группы крови с заболеваемостью раком

У заявления о том, что группа крови может влиять на большую или меньшую заболеваемость раком поджелудочной железы и желудка, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также деменцией, нет никаких научных обоснований. Об этом директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, член-корреспондент РАМН Александр Румянцев заявил в пятницу, 1 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты научного анализа, из которого следует, что люди с первой группой крови обладают повышенной защитой от различных заболеваний, в том числе и таких серьезных, как рак и деменция.

«Это всё глупости. Большинство людей имеют первую группу крови и болеют раком, в год в России более 600 тыс. пациентов впервые встречаются с раковыми заболеваниями», — сказал эксперт в беседе с «Радио 1».

Румянцев добавил, что сравнение групп крови производилось всегда.

«Раньше считали, что группа крови — это генетическая принадлежность, поэтому брали и оценивали их частоту и распространение в определенных заболеваниях. Но сейчас для определенных заболеваний есть чистые генетические маркеры, и группа крови не используется в практике в их качестве», — заключил врач.

30 октября доктор медицинских наук, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева и один из экспертов просветительского проекта «+Я» Павел Трахтман поделился с «Известиями» интересными фактами о крови.

По его словам, несмотря на то что на сегодняшний день нет научных доказательств влияния крови на характер, в Японии просят указывать свою группу в анкете некоторых приложений для знакомств. Считается, что обладатели первой группы — беззаботные и добродушные, второй — серьезные и надоедливые. Людям с третьей группой японцы рекомендуют заниматься творчеством — они любознательны и креативны. А обладателей четвертой группы считают двуличными, спокойными и хладнокровными.

Ранее, 18 октября, врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин рассказал о признаках рака легких. Врач отметил, что появление крови — это первое, что должно насторожить, передает RT.