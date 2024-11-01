Врач оценил связь группы крови с заболеваемостью раком

По его словам, несмотря на то что на сегодняшний день нет научных доказательств влияния крови на характер, в Японии просят указывать свою группу в анкете некоторых приложений для знакомств. Считается, что обладатели первой группы — беззаботные и добродушные, второй — серьезные и надоедливые. Людям с третьей группой японцы рекомендуют заниматься творчеством — они любознательны и креативны. А обладателей четвертой группы считают двуличными, спокойными и хладнокровными.