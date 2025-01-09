Врач объяснила, сколько воды нужно пить в зимний период

Она уточнила, что независимо от времени года женщинам нужно пить 30 мл воды на килограмм веса, мужчинам — 35 мл. При простуде врач советует пить в 1,5 раза больше изначальной нормы жидкости, чтобы выводить токсины. По ее словам, при недостатке воды в организме может развиться обезвоживание.