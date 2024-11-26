Врач объяснила, с какого возраста ребенок должен спать отдельно

«Однако у общей кровати с ребенком есть свои минусы. В младенчестве неправильная организация спального места ребенка, факт курения и инфекционные заболевания родителей могут отрицательно сказаться на здоровье малыша и даже представлять угрозу для его жизни. Также, если родители не охраняют сон ребенка, например, включают свет, лежат в кровати с телефоном, разговаривают, малыш часто просыпается ночью и может иметь проблемы с повторным засыпанием. Для некоторых родителей совместный сон тоже может стать причиной бессонницы и стресса, особенно в первый год жизни ребенка», — предупредила педиатр.