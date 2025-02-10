Врач объяснила, реально ли заболеть ветрянкой повторно

Дело в том, что вирус Варицелла-Зостер остается в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40−50 лет, может активироваться, вызвав опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. Однако в редких случаях, когда слишком мало антител, возможен и повторный случай заражения ветрянкой.