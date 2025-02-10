Врач объяснила, реально ли заболеть ветрянкой повторно

По словам старшего врача-педиатра АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерины Морозовой, заразиться ветрянкой повторно реально. Однако в 97% случаев иммунитет после перенесенной болезни устойчив, объяснила эксперт в разговоре с РИАМО.
Дело в том, что вирус Варицелла-Зостер остается в организме, а при ослаблении иммунитета, особенно после 40−50 лет, может активироваться, вызвав опоясывающий герпес, а не ветряную оспу. Однако в редких случаях, когда слишком мало антител, возможен и повторный случай заражения ветрянкой.
Симптомы в таких случаях напоминают обычную простуду. Человек страдает от боли в горле, головной боли, у него повышается температура. Через несколько дней появляется сыпь. Чаще всего болезнь длится около трех недель.
Самое опасное осложнение — геморрагическая форма болезни, при которой везикулы наполняются кровью и могут появиться кровотечения. При таких симптомах нужно сразу вызывать врача. Есть риск и смертельного последствия — ветряночного энцефалита.
По словам педиатра, вакцинация от ветрянки не обязательна, но рекомендуется детям, которые не перенесли ранее это заболевание, и взрослым, особенно женщинам, планирующим беременность. Скоро эту прививку включат в Национальный календарь. Во многих странах она входит в список обязательных.
Екатерина Морозова рассказала, что вакцинация предотвращает серьезные последствия заболевания, а вирус, попав в организм, остается в нем навсегда.
«Прививка дает ослабленный вирус, и иногда могут возникать симптомы, схожие с обычной ветрянкой, такие как сыпь или повышение температуры. В случае необходимости можно провести и экстренную профилактику, сделав прививку в течение 72 часов после контакта с заболевшим», — добавила врач.
В редких случаях ветрянка может протекать бессимптомно или со слабо выраженными признаками. Например, температура может быть незначительной, сыпь — незаметной. Иногда у больного нет зуда. Это стоит учитывать родителям, чей ребенок ходит в детский сад, где была вспышка ветрянки. Выяснить, перенес ли он заболевание, можно с помощью анализа на антитела.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, к.м.н Алексей Ртищев развеял четыре популярных мифа о ветрянке.