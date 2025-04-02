Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила, почему возникает нервный тик

Нервный тик (непроизвольное сокращение мышц) — это сбой в работе нервной системы. Мозг посылает неправильные импульсы к мышцам, вызывая их сокращение. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-невропатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Источник: Газета.Ру

Она отметила, что тики делятся на три типа: первичные (связанные со стрессом или переутомлением), вторичные (из-за заболеваний) и наследственные (к примеру, при синдроме Туретта).

«У детей тики часто возникают из-за стрессов, страхов или неврозов. У взрослых их могут провоцировать хроническая усталость, напряжение или повышенная возбудимость нервной системы», — рассказала специалист.

Если тик стал частым и продолжительным, она посоветовала обратиться за помощью к неврологу или психотерапевту.

Недавно ученые из клиники Мейо (американский медицинский и исследовательский центр) установили, что нервный тик может указывать на неврологические патологии, в том числе боковой амиотрофический склероз и болезнь Паркинсона.