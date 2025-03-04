Врач объяснила, почему в межсезонье легко простудиться

«Сама по себе смена погоды не может спровоцировать возникновение, например, ОРВИ или гриппа. Однако между переменчивой погодой и восприимчивостью к подобным заболеваниям есть связь — иммунная система эффективнее защищает организм в условиях нормальной терморегуляции, то есть когда нет переохлаждения или перегревания тела», — рассказала Мезенова URA.RU.