Врач объяснила, почему у детей случаются приступы головной боли

В интервью радио Sputnik она отметила, что у детей, особенно в возрасте полового созревания, в 12−14 лет, очень часто начинает в школе болеть голова. Также может возникнуть детский эквивалент мигрени — схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах. Причины этого — эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными.
«То есть какая-то одна сфера — интеллектуальная, например, перегружена, а вторая — физическая, которая может ее компенсировать, недогружена», — пояснила невролог.
Она отметила, что с мигренью подростков, если она связана с эмоциональной или интеллектуальной перегрузкой, можно справиться без таблеток. Так, нужно изменить образ жизни. Необязательно заниматься профессиональным спортом, это может быть и повседневный фитнес.
«Куда-то должна энергия уходить. Если вы качаете, грубо говоря, одну эту “мышцу” только, интеллектуальную или эмоциональную, то в нее вся энергия и уходит, она становится перегруженной», — рассказала Марина Аникина.
Она подчеркнула, что родители должны внимательно наблюдать за развитием подростков.
Примерно у четверти всех пациентов с мигренью приступам головной боли предшествует так называемая аура. Это временные нарушения зрения или сенсорики. Недавно Ученые из Копенгагенского университета обнаружили новый механизм возникновения такой мигрени.