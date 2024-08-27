Врач объяснила, почему у детей случаются приступы головной боли

В интервью радио Sputnik она отметила, что у детей, особенно в возрасте полового созревания, в 12−14 лет, очень часто начинает в школе болеть голова. Также может возникнуть детский эквивалент мигрени — схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах. Причины этого — эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными.