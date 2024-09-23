Врач объяснила, почему тянет на соленую рыбу и хочется есть мел

«Немаловажный фактор — сенсорная стимуляция желания. Бывает, что человек даже не думает об определенном продукте, пока не учует его запах, не увидит изображение или не представит его вкус (например, когда читает в книге описание хрустящей корочки). Именно на этой стимуляции работает почти вся реклама продуктов питания и ресторанов. Лучше всего это заметно у детей: стоит им увидеть, как рядом что-то едят, они тут же начинают просить то же самое, хотя только что отказывались есть. Взрослые люди привыкают себя сдерживать, но это не значит, что на их желания не воздействует запах или вид продукта. Если неожиданно захотелось съесть пирожное, дело может быть не в недостатке магния, а в рекламе новой кондитерской, которую не отследил мозг, но “оцифровало” подсознание», — отметила Филева.