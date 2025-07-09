Врач объяснила, почему постоянно снятся кошмары

«Если вам постоянно снятся кошмары — это сигнал о том, что внутри психики есть что-то, что вызывает хроническую тревогу. И на самом деле это может иметь последствия: причина находится вне осознавания, а значит, в любой момент может начать проявляться не только во сне, но и в течение дня, например, в виде беспричинных панических атак», — предупредила психотерапевт.