Врач объяснила, почему нужно пить кофе на работе

Дело в том, что в напитке содержится множество антиоксидантов. Они борются с окислением клетки, тем самым компенсируя негативное воздействие многочасового сидения за компьютером. Речь в первую очередь о тех людях, которые проводят за рабочим столом не менее шести часов за смену.