Врач объяснила, почему нужно пить кофе на работе

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании ученых из Китая о необходимости пить кофе на работе. Их работа была представлена в журнале BioMed Central (BMC).
Эксперты изучили данные более 10 тысяч жителей США за последние пять лет. Выяснилось, что две-три кружки ароматного напитка в день на 30% снижают вероятность внезапной смерти от всех причин. Прежде всего это касалось хронических заболеваний.
Дело в том, что в напитке содержится множество антиоксидантов. Они борются с окислением клетки, тем самым компенсируя негативное воздействие многочасового сидения за компьютером. Речь в первую очередь о тех людях, которые проводят за рабочим столом не менее шести часов за смену.
Чтобы кофе приносило максимум пользы, его нужно пить только через час после еды, причем без молока, сахара и сиропов, прокомментировала врач выводы ученых.
Кстати, некоторые добавляют в напиток не только это. Так, недавно в Китае появился кофе с зеленым луком. Интересно, что напиток обрел большую популярность.
Айгуль Сабитова