Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила, почему нужно пить кофе на работе

Напиток снижает риск смерти.

Источник: Reuters

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала об исследовании ученых из Китая о необходимости пить кофе на работе. Их работа была представлена в журнале BioMed Central (BMC).

Эксперты изучили данные более 10 тысяч жителей США за последние пять лет. Выяснилось, что две-три кружки ароматного напитка в день на 30% снижают вероятность внезапной смерти от всех причин. Прежде всего это касалось хронических заболеваний.

Дело в том, что в напитке содержится множество антиоксидантов. Они борются с окислением клетки, тем самым компенсируя негативное воздействие многочасового сидения за компьютером. Речь в первую очередь о тех людях, которые проводят за рабочим столом не менее шести часов за смену.

Чтобы кофе приносило максимум пользы, его нужно пить только через час после еды, причем без молока, сахара и сиропов, прокомментировала врач выводы ученых.

Кстати, некоторые добавляют в напиток не только это. Так, недавно в Китае появился кофе с зеленым луком. Интересно, что напиток обрел большую популярность.

Айгуль Сабитова