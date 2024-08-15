Врач объяснила, почему нельзя спать при включенном свете или телевизоре

Эксперт рассказала, что мелатонин — «гормон сна» и важнейший антиоксидант — ночью вырабатывается только при выключенном свете. Если выработка этого вещества нарушена, то человек не может выспаться. Развивается хронический стресс, повышается аппетит, так как из-за стресса организм накапливает жир. Это приводит к ожирению.