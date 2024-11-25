Врач объяснила, почему нельзя ложиться сразу после еды

«При горизонтальном положении тела (например, когда человек ложится) сила тяжести перестает помогать удерживать желудочное содержимое в нижних отделах пищеварительного тракта. В вертикальном положении гравитация естественным образом направляет пищевой комок вниз, удерживая его в желудке и снижая вероятность заброса в пищевод. Когда человек лежит, эта помощь исчезает, и желудочному содержимому становится проще подниматься вверх, особенно при ослабленном нижнем пищеводном сфинктере. Поэтому рекомендовано спать с приподнятым изголовьем, чтобы компенсировать эту потерю гравитационного эффекта», — рассказала Антюфеева.