Врач объяснила, почему мы краснеем от смущения

Также она обратила внимание, что краснение может усиливаться из-за осознания того, что мы краснеем. Это создает замкнутый круг: чем больше мы смущаемся из-за своего покраснения, тем сильнее оно становится. Некоторые люди настолько переживают из-за этой реакции, что у них развивается эритрофобия — боязнь покраснеть.