Врач объяснила, почему мы икаем и как быстро это остановить

«При ГЭРБ происходит заброс желудочного содержимого в пищевод, что раздражает слизистую и может воздействовать на диафрагму или блуждающий нерв, провоцируя икоту. В случае грыжи пищеводного отверстия диафрагмы часть желудка смещается в грудную полость, что создает давление на диафрагму и также может вызывать ее непроизвольные спазмы, приводящие к икоте. Оба состояния требуют внимания, так как длительная икота может быть симптомом их обострения», — предупредила Антюфеева.