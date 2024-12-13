Врач объяснила, почему к вечеру зрение становится хуже

«Состояние, при котором происходит ухудшение сумеречного зрения, называется “куриной слепотой” или гемералопией. Для нее характерно снижение остроты зрительного восприятия и потеря пространственной ориентации в сумерках или при плохом освещении. “Куриная слепота” не является самостоятельной болезнью», — рассказала Аскерова.