Врач объяснила, нужно ли пользоваться зубной нитью

Она отметила, что нить играет важную роль в профилактике кариеса. Именно в труднодоступных местах чаще всего развиваются бактерии, которые разрушают эмаль. Кроме того, нить помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, который часто возникает из-за застрявших между зубами остатков еды. Также она улучшает внешний вид улыбки, делая ее более свежей и привлекательной.