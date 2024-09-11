Врач объяснила, нужно ли пользоваться зубной нитью

В разговоре с NEWS.ru эксперт сообщила, что зубная нить помогает предотвратить развитие кариеса и налета. Она подчеркнула, что самая тщательная чистка зубов щеткой не позволяет добраться до труднодоступных участков, где скапливаются бактерии и пища. Она рекомендовала пользоваться зубной нитью после каждого приема пищи.
«Тонкая, но прочная, она удаляет остатки пищи именно между зубами. Регулярное ее использование предотвращает образование зубного камня, провоцирующего воспаление десен», — добавила Ольга Жидких.
Она отметила, что нить играет важную роль в профилактике кариеса. Именно в труднодоступных местах чаще всего развиваются бактерии, которые разрушают эмаль. Кроме того, нить помогает избавиться от неприятного запаха изо рта, который часто возникает из-за застрявших между зубами остатков еды. Также она улучшает внешний вид улыбки, делая ее более свежей и привлекательной.
В уходе и заботе нуждаются не только зубы, но и десна. При их воспалении, которое может начаться по различным причинам, лучше всего обратиться к врачу.