Врач объяснила, на что обратить внимание в инструкции к лекарству

«Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ», — объяснила она в беседе с РИА «ФедералПресс».
По её словам, нередко бывает так, что заболевший принимает средство «от простуды», а позже, недовольный отсутствием немедленного эффекта, добавляет ещё один-два препарата с парацетамолом. В результате допустимая доза оказывается превышена, из-за чего сильно страдает печень.
А ранее россиянам назвали правильное время приёма лекарств. Так, витамины и пищевые добавки принимаются во время еды, а препараты от изжоги и те, которые облегчают переваривание, подождут до окончания трапезы. Однако, по словам эксперта, новые, современные лекарства можно употреблять вне зависимости от приёма пищи.