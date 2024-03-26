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Врач объяснила, на что обратить внимание в инструкции к лекарству

Покупая лекарства, нужно обращать внимание на их непатентованное название (указывается в инструкции), чтобы избежать приёма двух или нескольких препаратов с одинаковым действующим веществом. Как рассказала терапевт, профессор Оксана Драпкина, при невнимательности это может привести к передозировке.

Источник: РИА "Новости"

«Часто такое случается с парацетамолом, который содержится во множестве безрецептурных средств для уменьшения симптомов ОРВИ», — объяснила она в беседе с РИА «ФедералПресс».

По её словам, нередко бывает так, что заболевший принимает средство «от простуды», а позже, недовольный отсутствием немедленного эффекта, добавляет ещё один-два препарата с парацетамолом. В результате допустимая доза оказывается превышена, из-за чего сильно страдает печень.

А ранее россиянам назвали правильное время приёма лекарств. Так, витамины и пищевые добавки принимаются во время еды, а препараты от изжоги и те, которые облегчают переваривание, подождут до окончания трапезы. Однако, по словам эксперта, новые, современные лекарства можно употреблять вне зависимости от приёма пищи.