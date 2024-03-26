Врач объяснила, на что обратить внимание в инструкции к лекарству

А ранее россиянам назвали правильное время приёма лекарств. Так, витамины и пищевые добавки принимаются во время еды, а препараты от изжоги и те, которые облегчают переваривание, подождут до окончания трапезы. Однако, по словам эксперта, новые, современные лекарства можно употреблять вне зависимости от приёма пищи.