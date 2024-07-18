Врач объяснила, можно ли ослепнуть от стресса

Также Анна Семакина рассказала, что во время депрессии человек может видеть все в сером цвете. Это тоже обусловлено сосудистой реакцией и психологическим состоянием. Дело в том, что глаз — это только рецептор, вынесенный на периферию. Он прочно связан с головным мозгом, поэтому все, что человек видит вокруг, он на самом деле видит мозгом. И обратно: все, что происходит у нас в голове, отражается на восприятии того, что мы видим. В связи с этим влюбленные люди воспринимают все вокруг буквально в розовом цвете и видят краски более яркими и сочными. В этом нет никакой романтики, это чистая физиология: в организме усиливается кровоток и выработка гормонов счастья, подчеркнула врач.