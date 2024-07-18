Врач объяснила, можно ли ослепнуть от стресса

Сильный стресс может вызвать временную слепоту, а любовь заставляет видеть мир в розовом цвете. Об этом в разговоре с 5-tv.ru рассказала врач-офтальмолог и офтальмохирург Анна Семакина.
Она сообщила, что в глазу находятся самые мелкие сосуды. В связи с этим все, что происходит с нашими сосудами в организме, отражается на глазах. Как известно, при стрессе в крови вырабатываются гормоны кортизол и адреналин. Под их влиянием сосуды сужаются, из-за чего может нарушиться зрение.
«При сильном стрессе возможна так называемая стероидная слепота. Поэтому, да, от стресса можно ослепнуть. И вернуть человеку зрение в этом случае поможет не офтальмолог, а психолог», — рассказала врач.
Более того, если человек нервничает, у него повышается артериальное давление, что у пациентов с ломкими сосудами может привести к кровоизлиянию под сетчатку или стекловидное тело и, как следствие, к снижению зрения. Также при сильном стрессе изменяется биохимический состав внутриглазной жидкости. Это может вызвать помутнение хрусталика и развитие катаракты.
Кроме того, из-за хронического стресса и недосыпов может возникнуть синдром «сухого глаза». Он сопровождается дискомфортом в глазах, постоянным желанием проморгаться, а также слезотечением и светобоязнью.
Также Анна Семакина рассказала, что во время депрессии человек может видеть все в сером цвете. Это тоже обусловлено сосудистой реакцией и психологическим состоянием. Дело в том, что глаз — это только рецептор, вынесенный на периферию. Он прочно связан с головным мозгом, поэтому все, что человек видит вокруг, он на самом деле видит мозгом. И обратно: все, что происходит у нас в голове, отражается на восприятии того, что мы видим. В связи с этим влюбленные люди воспринимают все вокруг буквально в розовом цвете и видят краски более яркими и сочными. В этом нет никакой романтики, это чистая физиология: в организме усиливается кровоток и выработка гормонов счастья, подчеркнула врач.
«Соответственно, радость и прекрасное настроение благотворно влияют на наши сосуды и, как следствие, кровоснабжение сетчатки», — добавила офтальмолог.
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Айгуль Сабитова