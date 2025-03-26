Врач объяснила, лечится ли эпилепсия и почему она возникает

В разговоре с РИАМО она сообщила, что около 1% населения страдает от эпилепсии. Зачастую это хроническое заболевание, но и у детей, и у взрослых есть шанс на излечение. В некоторых случаях эпилепсия проходит сама.
Также врач рассказала, что болезнь может развиться в любом возрасте. Некоторые формы встречаются только среди младенцев или детей младшего возраста. В этом случае заболевание как раз может пройти самостоятельно.
А вот если эпилепсия начинается после полового созревания, то шанс полного излечения ниже. Зачастую в этом случае болезнь удается контролировать только медикаментами.
Таль Гильбоа отметила, что существует генетическая предрасположенность к эпилепсии. Если у родителя есть это заболевание, риск рождения ребенка с таким же диагнозом значительно выше среднего, хотя и меньше 50%. Кроме того, встречаются специфические гены, вызывающие приступы или саму эпилепсию. Некоторые из них передаются по наследству, другие возникают в результате мутаций у конкретного человека.
Также она рассказала, что существуют так называемые «самоограничивающиеся» формы эпилепсии. Они чаще всего выявляются у младенцев или детей дошкольного возраста и могут уйти без лечения.
К слову, приступ заболевания может вызвать даже гирлянда. Об это факте рассказала ранее невролог Екатерина Демьяновская.