Врач объяснила, лечится ли эпилепсия и почему она возникает

Таль Гильбоа отметила, что существует генетическая предрасположенность к эпилепсии. Если у родителя есть это заболевание, риск рождения ребенка с таким же диагнозом значительно выше среднего, хотя и меньше 50%. Кроме того, встречаются специфические гены, вызывающие приступы или саму эпилепсию. Некоторые из них передаются по наследству, другие возникают в результате мутаций у конкретного человека.