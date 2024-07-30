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Врач объяснила, какой хруст в коленях опасен для здоровья

И рассказала, какое лечение назначают при такой проблеме.

Источник: Freepik

Если хруст колена сопровождается отеком тканей вокруг или ограниченной подвижностью сустава — это опасный признак для здоровья. Такой симптом нельзя игнорировать, рассказала РИАМО реабилитолог, доктор медицинских наук, полковник в отставке военной медицинской службы Лидия Ракаева.

Она посоветовала также обращать внимание, какие ощущения появляются после хруста в коленях. Если возникает боль, то надо понаблюдать, какая именно, есть ли покалывание или жжение:

Если помимо хруста вы наблюдаете у себя хоть один из приведенных симптомов, нужно обращаться за медицинской помощью. Избавиться от проблемы поможет грамотно подобранное лечение, которое назначает только специалист: хирург, реабилитолог, ортопед-травматолог.

Она отметила, что начинать лечение можно с лекарств, занятий ЛФК, физиотерапии и специальной диеты. Если это не поможет, тогда лечащий врач может назначить и хирургическое вмешательство.

«Я своим пациентам рекомендую все же перед этим использовать методы превентивной медицины. Сейчас большое множество всевозможных процедур в данной области», — подчеркнула эксперт. Также справиться с болью в коленном суставе помогают ортезы, бандажи, нормализация веса и физическая активность.

Ранее врач-остеопат назвал три простых способа укрепить коленный сустав.

Айгуль Сабитова