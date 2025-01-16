Врач объяснила, какие сыры можно и нельзя есть на ужин

В эфире радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что вечером можно есть только моцареллу и адыгейский сыр. Это связано с тем, что они нейтрально соленые. По словам Нурии Диановой, такие сыры идеально подходят для легкого ужина. Особенно это касается людей, которые хотят похудеть. Моцарелла и адыгейский сыр легко усваиваются, не нагружая желудочно-кишечный тракт, подчеркнула эксперт.
Нельзя сказать такое о пармезане. Диетолог отметила, что это соленый, концентрированный, выдержанный сыр. После него человек выпьет много воды. Если это будет происходить днем, организм сможет выровнять эту водную нагрузку, почки успеют выделить избыток воды. Однако если речь идет о вечере, она накопится в организме, и утром появится отечность.
«Этот циркулирующий момент очень важен», — подчеркнула диетолог.
Ранее врач-косметолог Ольга Мороз в эфире той же радиостанции посоветовала не есть на ночь икру и селедку. Она отметила, что за два часа до сна рекомендуется прекратить есть любую соленую пищу, а также пить. Это предотвратит появление отеков. Если они все же появились, избавиться от них можно при помощи контрастного душа, лимфодренажного массажа, масок с кофеином и зеленым чаем, патчей для зоны вокруг глаз.
Отметим, у женщин отечность может развиться из-за молочной продукции. Это связано с увеличением уровня тиреоидных гормонов.