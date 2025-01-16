Врач объяснила, какие сыры можно и нельзя есть на ужин

Ранее врач-косметолог Ольга Мороз в эфире той же радиостанции посоветовала не есть на ночь икру и селедку. Она отметила, что за два часа до сна рекомендуется прекратить есть любую соленую пищу, а также пить. Это предотвратит появление отеков. Если они все же появились, избавиться от них можно при помощи контрастного душа, лимфодренажного массажа, масок с кофеином и зеленым чаем, патчей для зоны вокруг глаз.