Врач объяснила, как жаропонижающие «обманывают» человека при ОРВИ

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что подобные препараты могут временно скрыть симптомы. Человеку начинает казаться, что он выздоровел, но это иллюзия.
«Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и даже прекратит лечение, увеличивая риск осложнений», — объяснила врач. Кроме того, при снижении температуры без улучшения общего состояния врачу может быть сложнее провести диагностику и определить степени тяжести заболевания.
Вместе с тем жаропонижающие препараты снижают температуру и облегчают лихорадочные состояния. Однако их бесконтрольное применение при ОРВИ может навредить. Зарема Тен отметила, что лихорадка — это естественная реакция организма на вирусы. Так, повышение температуры тела стимулирует иммунный ответ и мешает вирусам размножаться.
«Снижение температуры при умеренной лихорадке (до 38−38,5 по Цельсию) может затруднить борьбу организма с инфекцией, что может затянуть заболевание», — пояснила врач.
Она подчеркнула, что такие препараты можно принимать только при высокой температуре или при тяжелом состоянии, когда жар вызывает выраженный дискомфорт или риск осложнений. Без врача и контроля дозировки можно превысить безопасную дозу жаропонижающего, особенно если пить лекарства часто. Передозировка может вызвать серьезное поражение печени, а также нарушить работу почек и ЖКТ.
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