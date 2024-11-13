Врач объяснила, как жаропонижающие «обманывают» человека при ОРВИ

Она подчеркнула, что такие препараты можно принимать только при высокой температуре или при тяжелом состоянии, когда жар вызывает выраженный дискомфорт или риск осложнений. Без врача и контроля дозировки можно превысить безопасную дозу жаропонижающего, особенно если пить лекарства часто. Передозировка может вызвать серьезное поражение печени, а также нарушить работу почек и ЖКТ.