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Врач объяснила, как жаропонижающие «обманывают» человека при ОРВИ

Нередко при симптомах ОРВИ люди начинают принимать жаропонижающее. Однако это лишь ухудшает состояние организма. Об этом рассказала терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru она сообщила, что подобные препараты могут временно скрыть симптомы. Человеку начинает казаться, что он выздоровел, но это иллюзия.

«Это опасно, поскольку человек вернется к активному образу жизни и даже прекратит лечение, увеличивая риск осложнений», — объяснила врач. Кроме того, при снижении температуры без улучшения общего состояния врачу может быть сложнее провести диагностику и определить степени тяжести заболевания.

Вместе с тем жаропонижающие препараты снижают температуру и облегчают лихорадочные состояния. Однако их бесконтрольное применение при ОРВИ может навредить. Зарема Тен отметила, что лихорадка — это естественная реакция организма на вирусы. Так, повышение температуры тела стимулирует иммунный ответ и мешает вирусам размножаться.
«Снижение температуры при умеренной лихорадке (до 38−38,5 по Цельсию) может затруднить борьбу организма с инфекцией, что может затянуть заболевание», — пояснила врач.

Она подчеркнула, что такие препараты можно принимать только при высокой температуре или при тяжелом состоянии, когда жар вызывает выраженный дискомфорт или риск осложнений. Без врача и контроля дозировки можно превысить безопасную дозу жаропонижающего, особенно если пить лекарства часто. Передозировка может вызвать серьезное поражение печени, а также нарушить работу почек и ЖКТ.

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