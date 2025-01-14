Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила, как выбрать хорошее оливковое масло

Оливковое масло — популярный продукт, но не все знают, как его выбрать. Что нужно проверить перед покупкой, рассказала врач-терапевт, нефролог, диетолог Регина Ахуньянова, известная как Регина Доктор.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В своем Telegram-канале она назвала три критерия хорошего оливкового масла. Они сформированы по результатам независимых экспертиз, а также на основе данных агентств по безопасности продуктов питания и медицинских клинических рекомендаций по лечению и профилактике.

1. Указанная кислотность на бутылке.

— 0,1−0,3% — самые хорошие показатели, такой продукт можно смело покупать;
— до 0,5% — тоже хорошо;
— 0,8% — тоже можно брать, во многих странах надпись на бутылке EVOO (extra virgin olive oil) и подразумевает эту кислотность 0,8%.

По словам врача, чем ниже кислотность, тем больше в масле содержание фитостеролов — это та самая максимальная польза оливкового масла, из-за которой все врачи и наука считают его главным суперфудом.

«В выборе и качестве уж точно стоит заморочиться. В противном случае — едите просто обычное масло, жир, но минимум пользы, а еще и стоит немало», — пояснила Регина Доктор.

2. Надпись на бутылке P.D.O или D.P.O.

Они обозначают регион происхождения, требования к обработке почвы, упаковки, полный цикл и самые высочайшие требования.

3. Сертификация BIO.

Это означает, что перед вами экологически чистый продукт. «Тоже определенный стандарт качества», — подчеркнула врач.

Регина Доктор отметила, что качественное оливковое масло можно найти по приемлемой цене. Впрочем, как и плохое, поэтому важно разбираться в критериях хорошего продукта.

Добавим, в оливковом масле содержатся незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Они необходимы нашему организму для нормального функционирования. Ими богаты многие продукты, но врачи часто рекомендуют употреблять их в виде БАД. Можно ли добрать норму «омеги» только благодаря питанию, рассказала детский эндокринолог Мария Барская.