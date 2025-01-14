Врач объяснила, как выбрать хорошее оливковое масло

В своем Telegram-канале она назвала три критерия хорошего оливкового масла. Они сформированы по результатам независимых экспертиз, а также на основе данных агентств по безопасности продуктов питания и медицинских клинических рекомендаций по лечению и профилактике.
1. Указанная кислотность на бутылке.
— 0,1−0,3% — самые хорошие показатели, такой продукт можно смело покупать;
— до 0,5% — тоже хорошо;
— 0,8% — тоже можно брать, во многих странах надпись на бутылке EVOO (extra virgin olive oil) и подразумевает эту кислотность 0,8%.
По словам врача, чем ниже кислотность, тем больше в масле содержание фитостеролов — это та самая максимальная польза оливкового масла, из-за которой все врачи и наука считают его главным суперфудом.
«В выборе и качестве уж точно стоит заморочиться. В противном случае — едите просто обычное масло, жир, но минимум пользы, а еще и стоит немало», — пояснила Регина Доктор.
2. Надпись на бутылке P.D.O или D.P.O.
Они обозначают регион происхождения, требования к обработке почвы, упаковки, полный цикл и самые высочайшие требования.
3. Сертификация BIO.
Это означает, что перед вами экологически чистый продукт. «Тоже определенный стандарт качества», — подчеркнула врач.
Регина Доктор отметила, что качественное оливковое масло можно найти по приемлемой цене. Впрочем, как и плохое, поэтому важно разбираться в критериях хорошего продукта.
Добавим, в оливковом масле содержатся незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Они необходимы нашему организму для нормального функционирования. Ими богаты многие продукты, но врачи часто рекомендуют употреблять их в виде БАД. Можно ли добрать норму «омеги» только благодаря питанию, рассказала детский эндокринолог Мария Барская.