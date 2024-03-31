Врач объяснила, как уменьшить вредное воздействие гаджетов на зрение ребенка

Так, в течение дня время, проведенное со смартфоном или планшетом, не должно превышать двух часов. При этом каждые 20 минут необходимо делать 20-секундный перерыв и смотреть на объекты, расположенные на расстоянии не менее 5−6 метров. Поможет избежать перенапряжения глаз хорошее освещение. При этом само устройство должно находиться на уровне глаз или немного ниже и на расстоянии вытянутой руки.