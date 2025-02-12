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Врач объяснила, как пропуск завтрака приводит к ожирению

У многих людей с утра нет аппетита, кто-то просто не успевает поесть перед выходом на работу или учебу. Однако завтрак очень важен для здоровья, рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В интервью радио Sputnik она подчеркнула, что организму после пробуждения нужна энергия. В связи с этим пропускать завтрак вредно для здоровья.

«У нас есть такое понятие, как основной обмен, он включает дыхание, сердечно-сосудистую деятельность, синтез ферментов и так далее. Даже во сне организм энергию тратит. Учитывая, что вы ели, допустим, в восемь вечера, проснулись в семь утра, то у вас почти 12 часов отсутствие энергии», — пояснила Ирина Бережная.

Если человек не завтракает, организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань (а это в том числе сердце). Жировую же он начинает накапливать, прятать дальше, возможность ее расщепления уменьшается. По словам эксперта, это путь к ожирению.

Более того, пропуск завтрака меняет оценку чувства голода. В итоге в течение дня мы можем съесть больше, чем нужно, «перебрать» углеводов и сладкого. При этом у людей, которые не завтракают, бывает очень много перекусов, им приходится постоянно перебиваться печеньем, конфетами, кофе.

«Молодые люди сейчас часто передвигаются с этими стаканами кофе с сиропами, с молоком; это бесконечное добавление энергии, потому что по сути дела энергии не хватило. Ты утром не позавтракал, не выспался, проспал и начинаешь искать дополнительные стимуляторы», — отметила диетолог.

Она подчеркнула, что энергетики не представляют собой энергию в чистом виде. Их можно назвать выбиванием резервов организма, при том что выбивать из него особо нечего. В итоге человек может почувствовать резкий прилив слабости, сонливости, появляется утомляемость. Следующий прием пищи начинается уже с неполезных, быстрых углеводов. Это объясняется тем, что организм хочет получить быстрее свою энергию. Все это серьезно нарушает основной обмен.

Завтрак влияет не только на физическое здоровье, но и на психическое. Недавно исследователи выяснили, что плотная утренняя трапеза защищает некоторых пациентов от депрессии.