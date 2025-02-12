Врач объяснила, как пропуск завтрака приводит к ожирению

Она подчеркнула, что энергетики не представляют собой энергию в чистом виде. Их можно назвать выбиванием резервов организма, при том что выбивать из него особо нечего. В итоге человек может почувствовать резкий прилив слабости, сонливости, появляется утомляемость. Следующий прием пищи начинается уже с неполезных, быстрых углеводов. Это объясняется тем, что организм хочет получить быстрее свою энергию. Все это серьезно нарушает основной обмен.