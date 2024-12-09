Врач объяснила, как организм «бунтует» против переутомления

Она пояснила, что во время сна происходит восстановление организма, при котором нервная система отдыхает, клетки обновляются, а мозг «отфильтровывает» полученные за день сведения. При регулярном недосыпе у человека снижается иммунитет, возникает постоянная усталость, увеличивается раздражительность и растет риск депрессии и гипертонии.
Дубровина почеркнула, что для улучшения самочувствия нужно спать достаточное количество часов, ложиться и вставать в одно и то же время в будни и выходные, потому что организм любит стабильность.
«Это поможет “установить” внутренние часы, а организм, понимая, что ему дадут достаточно времени на отдых, перестанет “бунтовать”, — рассказала терапевт.
Она добавила, что значение имеют и комфортные условия для сна: удобная постель, температура в 18−20°C, отсутствие лишнего шума, мягкий свет и свежий воздух.
«Свет от экрана блокирует выработку гормона сна мелатонина… Также важно не есть за два-три часа до ночного отдыха», — отметила врач.
Она упомянула, что качество сна физически активных в течение дня людей выше, но занятия спортом противопоказаны непосредственно перед отходом ко сну. В качестве профилактики переутомления Дубровина также упомянула перерывы в работе, снижающие стресс продукты (овощи, орехи, рыбу, зеленый чай) и время на восстановление.