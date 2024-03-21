Врач объяснила, как обезболивающие влияют на ваше лицо

Если человек сидит большую часть дня, отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отёки в области голеней, лодыжек, стоп. Также жидкость может задерживаться в тканях из-за избытка соли в рационе. Дело в том, что хлорид натрия буквально «тянет» на себя воду, увеличивая объём циркулирующей крови, что ухудшает работу сердца, стимулирует депонирование жидкости в тканях, поэтому, если специально досаливать блюда или употреблять много консервированных продуктов, отёки могут беспокоить снова и снова.