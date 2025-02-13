Врач объяснила, как научиться управлять злостью

«Обратите внимание на свои физические и эмоциональные реакции: как меняется дыхание, частота сердцебиения, напряжение в теле? Это поможет вам вовремя заметить, что вы злитесь, и взять эмоции под контроль. Полезной стратегией является пауза перед тем, как вы отреагируете», — сказала Крашкина.