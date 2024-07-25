Врач объяснила, что будет с организмом женщины, если каждый день есть дыню

Эксперт отметила, что в популярном среди россиян продукте содержится много витамина С (около 30% от суточной нормы), бета-каротина и витамина А (по 10%). Также в мякоти фрукта имеются:
витамины группы B — В1, В2, В5, В6, В9;витамин Е;витамин К;витамин РР;холин (витамин B4).
Минеральный состав не уступает витаминному и показывает содержание всех основных микроэлементов за исключением брома и молибдена. При этом отмечается высокая концентрация кремния (почти 300% от суточной нормы).
По словам Екатерины Лавровой, каждый элемент в составе дыни благоприятно влияет на здоровье женщины:
Железо (в 100 граммах дыни — один грамм железа) важно не только для профилактики анемии. Сейчас изучается участие этого микроэлемента при планировании беременности и обмене веществ. Также он участвует в росте и целостности эпидермиса, волос и ногтей. Магний поддерживает нормальную функцию мышц и нервной системы, устойчивый сердечный ритм, здоровую иммунную систему, укрепляет кости, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и нормальное кровяное давление. Цинк защищает организм от токсинов и чужеродных веществ, предотвращая воспаление, и стимулирует иммунитет. Цинк также помогает свертыванию крови, восприятию вкуса и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, контролирует работу сальных желез. Селен увеличивает активность стволовых клеток, поддерживает эластичность кожи, замедляя старение. Также стимулирует антиоксидантную защиту организма, повышает двигательную активность, улучшает сон, настроение, состояние ногтей, волос, кожи. Участвует в синтезе коэнзима Q-10. Улучшает жировой, белковый, углеводный обмены веществ, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца. Стабилизирует деятельность эндокринной, половой и нервной систем. Кальций и фосфор вместе с витамином D предотвращают размягчение костей, а также отвечают за сокращение и тонус мышц. Кремний снимает раздражение и воспаление кожи, улучшает ее общий, уменьшает выпадение волос, ускоряет их рост, укрепляет ногти. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, важен при регуляции менструального цикла. Витамин А и бета-кротин защищает клетки от повреждения, предотвращает преждевременное старение, улучшает состояние кожи и волос, зрение.
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять дыню людям с сахарным диабетом (особенно при тяжелом течении) и заболеваниями желудочно-кишечного тракта в острой фазе. Как отмечает Екатерина Лаврова, ее с осторожностью стоит есть людям, имеющим нарушения углеводного обмена и обмена веществ (например, метаболический синдром), поскольку дыня содержит преимущественно фруктозу и глюкозу. В данном случае следует придерживаться допустимой нормы, установленной лечащим врачом.