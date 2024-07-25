Врач объяснила, что будет с организмом женщины, если каждый день есть дыню

Железо (в 100 граммах дыни — один грамм железа) важно не только для профилактики анемии. Сейчас изучается участие этого микроэлемента при планировании беременности и обмене веществ. Также он участвует в росте и целостности эпидермиса, волос и ногтей. Магний поддерживает нормальную функцию мышц и нервной системы, устойчивый сердечный ритм, здоровую иммунную систему, укрепляет кости, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и нормальное кровяное давление. Цинк защищает организм от токсинов и чужеродных веществ, предотвращая воспаление, и стимулирует иммунитет. Цинк также помогает свертыванию крови, восприятию вкуса и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, контролирует работу сальных желез. Селен увеличивает активность стволовых клеток, поддерживает эластичность кожи, замедляя старение. Также стимулирует антиоксидантную защиту организма, повышает двигательную активность, улучшает сон, настроение, состояние ногтей, волос, кожи. Участвует в синтезе коэнзима Q-10. Улучшает жировой, белковый, углеводный обмены веществ, укрепляет иммунитет, улучшает работу сердца. Стабилизирует деятельность эндокринной, половой и нервной систем. Кальций и фосфор вместе с витамином D предотвращают размягчение костей, а также отвечают за сокращение и тонус мышц. Кремний снимает раздражение и воспаление кожи, улучшает ее общий, уменьшает выпадение волос, ускоряет их рост, укрепляет ногти. Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, важен при регуляции менструального цикла. Витамин А и бета-кротин защищает клетки от повреждения, предотвращает преждевременное старение, улучшает состояние кожи и волос, зрение.