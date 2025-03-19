Врач объяснил вещие сны

По словам врача, люди видят сновидения в фазе быстрого сна, которая занимает примерно четверть от общего времени ночного отдыха. Чаще всего вещие сны — это самообман или случайное совпадение приснившихся деталей с реальными событиями, отметил врач. Полуэктов обратил внимание на то, что сновидения формируются только из знакомых человеку воспоминаний и не могут содержать того, с чем он не сталкивался ранее.