Врач объяснил риски покупки лекарств впрок

В беседе с сайтом aif.ru в воскресенье, 19 мая, специалист рассказал, что запасы лекарств не стоит делать хотя бы потому, что может измениться дозировка или препарат может быть отменен или заменен другим. Кроме того, сами лекарства имеют ограниченный срок годности.
Петров отметил, что многие лекарства хранить можно только в прохладном месте или в холодильнике, однако условия для целого запаса есть не у всех.
Помимо этого, фармаколог указал на то, что, если все начнут закупать себе препараты впрок, есть риск возникновения перебоев с поставкой, и кому-то придется ждать, пока новые партии поступят в аптеки.
Специалист подчеркнул, что самолечение может быть крайне опасно. Любой лекарственный препарат, даже безрецептурный, должен назначать врач. Он добавил, что принимать лекарство следует в соответствии со схемой и дозировкой, назначенными лечащим врачом.
Объяснил Петров и почему таблетки следует запивать только водой. По его словам, с водой таблетку легче проглотить, она быстрее пройдет в нужный отдел ЖКТ, где сможет раствориться и усвоиться. Все другие варианты — газировка, кофе, чай или алкоголь — не рекомендуются. То же самое касается молока, пишет RT. Специалист отметил, что компоненты этих напитков могут вступать в реакцию с лекарствами, изменять их эффект.
17 мая врач-невролог Татьяна Завалина сообщила, что бесконтрольный прием анальгетиков может навредить почкам и печени. Она подчеркнула, что обезболивающие не стоит пить чаще двух раз в неделю, сообщает 360.ru.
Также 17 мая врач-терапевт и фармаколог Яна Белоусова дала советы по хранению лекарств дома. По ее словам, при комнатной температуре в некоторых препаратах могут появиться бактерии или грибки, другие медикаменты не переносят влажности и солнечного света. Она предупредила, что неправильное хранение может испортить препараты, сделать их неэффективными или даже опасными для здоровья, пишет Pravda.Ru. Белоусова добавила, что в холодильнике следует хранить инсулин, антибиотики, кремы и мази, ампулы с лекарствами, глазные и ушные капли, готовые растворы и суспензии, а также ряд гормональных препаратов. Остальное лучше хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой.
В апреле руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал «Известиям», что у каждого третьего россиянина препараты лежат в общей аптечке вне зависимости от рекомендованных температурных режимов. Он призвал делать ревизию в аптечке каждые полгода и утилизировать просроченные препараты.
Ранее врач-кардиолог Ольга Савонина также подчеркнула, что таблетки стоит запивать только чистой водой. Особенно в этом плане опасен грейпфрутовый сок, который может полностью нейтрализовать действующее вещество в печени, пишет сайт kp.ru.