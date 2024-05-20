Врач объяснил риски покупки лекарств впрок

Также 17 мая врач-терапевт и фармаколог Яна Белоусова дала советы по хранению лекарств дома. По ее словам, при комнатной температуре в некоторых препаратах могут появиться бактерии или грибки, другие медикаменты не переносят влажности и солнечного света. Она предупредила, что неправильное хранение может испортить препараты, сделать их неэффективными или даже опасными для здоровья, пишет Pravda.Ru. Белоусова добавила, что в холодильнике следует хранить инсулин, антибиотики, кремы и мази, ампулы с лекарствами, глазные и ушные капли, готовые растворы и суспензии, а также ряд гормональных препаратов. Остальное лучше хранить в пластиковом контейнере с плотной крышкой.