Врач объяснил, почему вредно пить много жидкости перед сном

Ранее сообщалось о том, что специализирующаяся на технологиях по улучшению качества сна компания Simba при помощи искусственного интеллекта (ИИ) выяснила, что происходит с внешностью человека, если он спит менее семи часов в сутки. В рамках исследования компания опросила 2175 взрослых в Британии. Среди озвученных жалоб были ломкость ногтей, повышенная чувствительность кожи, тусклый цвет лица, а также лишний вес и вздутие живота.