Врач объяснил, почему вредно пить много жидкости перед сном

Большое количество жидкости, выпитое перед отходом ко сну, ведет к нарушению структуры сна из-за пробуждений и усталости на следующий день, объяснила руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен в беседе с «РИА Новости».
«У людей с заболеваниями сердечно-сосудистой или мочевыделительной системы избыточное потребление жидкости вечером может вызвать отеки или дополнительную нагрузку на организм», — сказала Тен.
При этом умеренное потребление жидкости перед сном бывает полезно — так можно избежать обезвоживания в ночное время. В особенности, если спать приходится в жарком или сухом помещении. Также небольшое количество воды иногда помогает успокоиться перед тем, как лечь спать.
Ранее сообщалось о том, что специализирующаяся на технологиях по улучшению качества сна компания Simba при помощи искусственного интеллекта (ИИ) выяснила, что происходит с внешностью человека, если он спит менее семи часов в сутки. В рамках исследования компания опросила 2175 взрослых в Британии. Среди озвученных жалоб были ломкость ногтей, повышенная чувствительность кожи, тусклый цвет лица, а также лишний вес и вздутие живота.
Как рассказывал невролог Владимир Мартынов, взрослому человеку нужно 7−9 часов сна в сутки. Мало у кого получается выспаться за 6 часов. По его словам, хронический недосып приводит к трудностям с концентрацией внимания, сильной утомляемости и проблемам с иммунитетом.