Врач объяснил, почему надо отказаться от сладкого и мучного

Так, фаст-фуд, газировки, сладости, жирное и мучное, чипсы при избыточном употреблении приводят к увеличению массы тела. Также может возникнуть метаболический синдром, то есть повышенная устойчивость тканей к воздействию инсулина, (в том числе повышенному холестерину), а это один из факторов риска развития гипертонической болезни.