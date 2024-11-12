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Врач объяснил, почему надо отказаться от сладкого и мучного

Мучное и сладости, как известно, могут привести к набору лишнего веса. Однако такие продукты вредны не только поэтому. К каким еще проблемам может привести потребление сладкого и мучного, рассказала врач-педиатр Анастасия Красновидова.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с NEWS.ru эксперт сообщила, что такие продукты приводят к гипертоническим болезням. Это связано с тем, как вредная пища в целом воздействует на организм.

Так, фаст-фуд, газировки, сладости, жирное и мучное, чипсы при избыточном употреблении приводят к увеличению массы тела. Также может возникнуть метаболический синдром, то есть повышенная устойчивость тканей к воздействию инсулина, (в том числе повышенному холестерину), а это один из факторов риска развития гипертонической болезни.

Эксперт отметила, что давление повышают также экстрактивные вещества, содержащиеся в растительных добавках. Это лимонник, гинкго билоба, женьшень, гуарана, а также острые и пряные специи. Они способны вызвать гипертензивный эффект за счет гуморального (через нейромедиаторы и гормоны) и симпатомиметического (стимуляция симпатической нервной системы) механизмов.

Ранее врач рассказывала о двухминутной привычке, которая может снизить давление.