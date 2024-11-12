Врач объяснил, почему надо отказаться от сладкого и мучного

В разговоре с NEWS.ru эксперт сообщила, что такие продукты приводят к гипертоническим болезням. Это связано с тем, как вредная пища в целом воздействует на организм.
Так, фаст-фуд, газировки, сладости, жирное и мучное, чипсы при избыточном употреблении приводят к увеличению массы тела. Также может возникнуть метаболический синдром, то есть повышенная устойчивость тканей к воздействию инсулина, (в том числе повышенному холестерину), а это один из факторов риска развития гипертонической болезни.
Эксперт отметила, что давление повышают также экстрактивные вещества, содержащиеся в растительных добавках. Это лимонник, гинкго билоба, женьшень, гуарана, а также острые и пряные специи. Они способны вызвать гипертензивный эффект за счет гуморального (через нейромедиаторы и гормоны) и симпатомиметического (стимуляция симпатической нервной системы) механизмов.
Ранее врач рассказывала о двухминутной привычке, которая может снизить давление.