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Врач объяснил, почему людям не следует спать с домашними животными

Сон с собакой или кошкой может привести к паразитарной инфекции глаз.

Источник: Чемпионат.com

Об этом предупредил сертифицированный окулист из США Дэн Фридрих.

Как часто я вижу паразитов в глазах людей? Чаще, чем вы думаете. И это в основном потому, что люди спят со своими питомцами в одной постели.

По его словам, существует распространённый клещ под названием демодекс, которого окулист может увидеть на ресницах человека. Основной причиной появления этого паразита как раз является сон с питомцем в одной постели. Большое количество клеща может вызвать раздражение глаз, помутнение зрения и иногда потерю ресниц, объяснил врач.