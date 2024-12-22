Врач объяснил, почему людям не следует спать с домашними животными

Об этом предупредил сертифицированный окулист из США Дэн Фридрих.
Как часто я вижу паразитов в глазах людей? Чаще, чем вы думаете. И это в основном потому, что люди спят со своими питомцами в одной постели.
По его словам, существует распространённый клещ под названием демодекс, которого окулист может увидеть на ресницах человека. Основной причиной появления этого паразита как раз является сон с питомцем в одной постели. Большое количество клеща может вызвать раздражение глаз, помутнение зрения и иногда потерю ресниц, объяснил врач.