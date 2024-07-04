Врач объяснил, как защититься от инфаркта в жару

Пекло особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, как в такую погоду уменьшить риски инфаркта или инсульта. Эксперт объяснил это в беседе с «Радио 1».
Он призывает не находиться на открытом солнце в теплое время дня с 10:00 до 18:00. Солнце в это время очень активно, что опасно для организма.
Также нужно пить достаточно воды. Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут возникнуть в результате обезвоживания. В таких случаях потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому нужно больше пить. Юрий Конев отметил, что в пожилом возрасте у людей существуют ограничения, когда в результате заболеваний сердечно-сосудистая система не справляется с объемом жидкости. Однако таких людей не так много.
Кроме того, важно скорректировать лекарственную терапию. Это нужно обговаривать с лечащим врачом, потому что у каждого человека индивидуальные реакции.
Также нужно высыпаться, чтобы полноценно вырабатывался гормон адаптации — мелатонин.
Необходимо и охлаждать себя, даже если дома нет кондиционера. Например, существуют социальные центры со специальными залами для отдыха. В крайнем случае можно зайти в супермаркет.
Кроме того, важно соблюдать режим труда и отдыха и не загружать физически организм в аномальную жару.
«Наши люди пожилые особенно склонны к пребыванию на дачах, ни в коем случае не работать в позе молящегося магометанина (в наклоне). Можно трудиться, когда спадет жара и уйдет отрытое солнце», — добавил кардиолог.
Ранее терапевт назвала напиток, утоляющий жажду в жару лучше воды.
Айгуль Сабитова