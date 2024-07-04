Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснил, как защититься от инфаркта в жару

Эти рекомендации помогут сохранить жизнь.

Источник: Freepik

Пекло особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог, гериатр Юрий Конев рассказал, как в такую погоду уменьшить риски инфаркта или инсульта. Эксперт объяснил это в беседе с «Радио 1».

Он призывает не находиться на открытом солнце в теплое время дня с 10:00 до 18:00. Солнце в это время очень активно, что опасно для организма.

Также нужно пить достаточно воды. Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут возникнуть в результате обезвоживания. В таких случаях потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому нужно больше пить. Юрий Конев отметил, что в пожилом возрасте у людей существуют ограничения, когда в результате заболеваний сердечно-сосудистая система не справляется с объемом жидкости. Однако таких людей не так много.

Кроме того, важно скорректировать лекарственную терапию. Это нужно обговаривать с лечащим врачом, потому что у каждого человека индивидуальные реакции.

Также нужно высыпаться, чтобы полноценно вырабатывался гормон адаптации — мелатонин.

Необходимо и охлаждать себя, даже если дома нет кондиционера. Например, существуют социальные центры со специальными залами для отдыха. В крайнем случае можно зайти в супермаркет.

Кроме того, важно соблюдать режим труда и отдыха и не загружать физически организм в аномальную жару.

«Наши люди пожилые особенно склонны к пребыванию на дачах, ни в коем случае не работать в позе молящегося магометанина (в наклоне). Можно трудиться, когда спадет жара и уйдет отрытое солнце», — добавил кардиолог.

Ранее терапевт назвала напиток, утоляющий жажду в жару лучше воды.

Айгуль Сабитова