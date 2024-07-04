Врач объяснил, как защититься от инфаркта в жару

Также нужно пить достаточно воды. Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут возникнуть в результате обезвоживания. В таких случаях потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому нужно больше пить. Юрий Конев отметил, что в пожилом возрасте у людей существуют ограничения, когда в результате заболеваний сердечно-сосудистая система не справляется с объемом жидкости. Однако таких людей не так много.